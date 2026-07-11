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Капитан Бельгии Тилеманс назвал причину поражения сборной от Испании в 1/4 финала ЧМ-2026

Капитан Бельгии Тилеманс назвал причину поражения сборной от Испании в 1/4 финала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс заявил, что причиной поражения его команды от испанцев в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года стала усталость. Игра прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 1:2 в пользу Испании. Тилеманс пропустил встречу из-за травмы, полученной на разминке.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Когда звучит финальный свисток, на результат уже нельзя повлиять. Мы — профессиональные спортсмены. Было видно, что многие футболисты были уставшими и истощёнными. Именно поэтому у нас ничего не получилось. Но игроки сборной Бельгии полностью выложились на поле — я снимаю перед ними шляпу», — сказал Тилеманс после матча.

Бельгия завершила участие на мировом первенстве, а Испания сыграет с Францией в 1/2 финала турнира.

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