Аргентина — Швейцария: где смотреть матч 1/4 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет

В ночь на воскресенье, 12 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра встречу обслужит Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. Игру можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-платформе «Кинопоиск». Права принадлежат телеканалу «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/8 финала турнира сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом (3:2), а Швейцария одолела Колумбию — 0:0 (4:3 пен.). В полуфинале победитель данного матча сыграет с сильнейшей командой из пары Норвегия — Англия.