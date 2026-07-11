Капитан сборной Англии выступил с похвалой Трампу по причине, не связанной с футболом

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн подтвердил, что играл в гольф с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее политик сам рассказал об этом, а также заявил, что считает Кейна «великолепным футболистом».

«Я сыграл хорошо, честно говоря. Мы играли около 18 месяцев назад. Он пригласил меня поиграть, когда я был в Палм-Бич. Когда президент приглашает тебя куда-то… Это был довольно необычный опыт – встретиться с ним и поиграть в гольф. Честно говоря, Дональд играет в гольф очень хорошо. Надеюсь, я смогу играть в гольф так же хорошо, как он, когда буду в его возрасте. Это был уникальный опыт. Я благодарен, что он пригласил меня поиграть», — приводит слова Кейна The Athletic.

Также ранее стало известно, что Европарламент проведёт расследование в отношении Инфантино из-за скандала с Трампом.