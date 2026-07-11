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Сафонов упомянул Яшина, рассуждая о перспективах борьбы за «Золотой мяч»

Сафонов упомянул Яшина, рассуждая о перспективах борьбы за «Золотой мяч»
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире шоу «Натальная карта» заявил, что не рассматривает победу в борьбе за «Золотой мяч» как реальную цель.

«Я даже как мечту свою не могу это принять, потому что это просто невозможно, как по мне. Был прецедент, что Лев Яшин получил «Золотой мяч» и никто и до, и после из вратарей не поднимал. Я считаю, что это какой-то немыслимый, невозможный уровень, куда я даже не стремлюсь. Но понятное дело, что войти там в топ-5 вратарей мира — это вполне возможная задача, к которой реально нужно двигаться», — сказал Сафонов.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.

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