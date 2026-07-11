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Генич похвалил Де Кетеларе за фразу о «бессмысленных комментариях в интернете»

Генич похвалил Де Кетеларе за фразу о «бессмысленных комментариях в интернете»
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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич процитировал полузащитника сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе перед началом второго тайма матча с Испанией.

Бельгийцы уступили испанцам (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026. Де Кетеларе забил гол на 41-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Де Кетеларе – он мог стать теннисистом, он фанат Роджера Федерера, выбрал в итоге футбол, хотя долгое время играл в теннис. И любопытный факт относительно Шарля Де Кетеларе, играющего за бергамасский клуб «Аталанта», – что он не обращает внимания на соцсети. «Перестал читать комментарии, их слишком много, и они бессмысленны», – сказал Шарль. Браво, Шарль! И за забитый мяч, и за вот эту замечательную цитату», – заявил Генич.

Напомним, после того как журналист не выиграл приз лучшему комментатору на премии «WINLINE Герои РПЛ», Генич в социальных сетях заявил, что не будет комментировать встречу 1/4 финала ЧМ-2026. Позже он удалил это высказывание.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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