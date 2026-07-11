Хави — о Ямале: сравнения с Месси неизбежны, он считает его своим наследником

Бывший тренер «Барселоны» Хави прокомментировал сравнения нападающего каталонского клуба и сборной Испании Ламина Ямаля с форвардом «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Сравнения с Месси неизбежны — всё‑таки он играет на той же позиции, что и Лео в последние годы: на правом фланге. К тому же он левоногий. Он смещается в центр, ищет возможности для атаки и способен отдать решающий пас — в этом немало общего с Лео. Но, на мой взгляд, мы не делаем парню одолжения, ставя его в один ряд с величайшим игроком всех времён: такое сравнение лишь усиливает давление на него.

Впрочем, думаю, он не против. Именно поэтому я и говорил о его сильном характере — ему всё равно, что говорят другие. Он просто хочет мяч и хочет играть. Футбол приносит ему радость: он искренне наслаждается каждым моментом с мячом и отлично проводит время на поле.

Месси, безусловно, служит для Ламина ориентиром. Очень ценно, что сам Лео заметил в Ламине черты самого себя. Его не раз спрашивали об этом… Помню недавнее интервью: у Месси поинтересовались, кого он видит в качестве [преемника], и он практически назвал Ламина своим наследником. Только представьте, что чувствует при этом сам Ламин.

При этом, если присмотреться, они совсем разные. Ламин — прежде всего дриблёр, а Лео шёл напролом к воротам. Пожалуй, сравнивать их стоит скорее по характеру: оба твёрдо знают, что они лучшие, и эта уверенность очень важна.

Ламин осознаёт свою уникальность — это заметно и в игре, и в общении. Точно так же когда‑то и Лео понимал, что он не такой, как все. Оба умеют чувствовать ритм матча и влиять на его ход. Ламин рос вместе с Пау Кубарси, Марком Берналем, Алехандро Бальде и Гави — и все они видят, что он особенный. Для команды это имеет огромное значение», — приводит слова Хави The Athletic.