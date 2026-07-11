«Кража не останется незамеченной». Египетские хакеры взломали соцсети AFA — MDZ Radio

Аккаунты Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) были взломаны хакерами из Египта, об этом информирует MDZ Radio.

Ранее сборная Аргентины победила египтян (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026. В Федерации футбола Египта призвали отстранить всю бригаду французских судей от дальнейшего участия в турнире, высказав недовольство решениями арбитра Франсуа Летексье в матче.

Отмечается, что хакерам удалось получить доступ к части базы данных ассоциации, в том числе почтовым и IP-адресам, паролям.

После взлома несколько аккредитованных AFA журналистов получили электронное письмо, отправленное с аккаунта, идентифицированного как AFA Medios. В тексте, приписываемом группе египетских хакеров, ставилось под сомнение судейство и заявлялось: «Кража не останется незамеченной». А также: «Если на поле не будет справедливости, не ждите мира в своих социальных сетях».

AFA подтвердила, что обнаружила возможную отправку сообщения со своего аккаунта, уточнив, что оно не было создано или санкционировано организацией. Представители ассоциации также сообщили, что расследуют возможный несанкционированный доступ к своим системам и попросили журналистов игнорировать любые подозрительные электронные письма, пока идёт анализ масштабов инцидента.