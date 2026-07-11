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«В стиле Кейна есть нечто большее». Джейми Каррагер сравнил Гарри Кейна и Эрлинга Холанда

«В стиле Кейна есть нечто большее». Джейми Каррагер сравнил Гарри Кейна и Эрлинга Холанда
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Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о предпочтениях среди нападающих. Он ответил на вопрос, кого бы он предпочёл видеть в своей команде — форварда сборной Англии Гарри Кейна или нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

«Должен признаться, я очень ценю Гарри Кейна — мне по-настоящему нравится его игра. На мой взгляд, в стиле Гарри есть нечто большее, чем в игре Эрлинга Холанда. При этом я убеждён: когда Эрлинг Холанд завершит карьеру, его наверняка будут считать величайшим бомбардиром всех времён. Возможно, уже сейчас он — самый результативный форвард, которого мы видели в английском футболе.

Знаю, что Криштиану Роналду стремится забить 1000 голов за карьеру, и, думаю, Холанд вполне способен достичь этой отметки. Он буквально создан для того, чтобы забивать — настоящая голевая машина. Его достижения на международной арене впечатляют: уже после 50-60 игр он опережает по ряду показателей Лионеля Месси и Роналду.

Он невероятен, просто феноменален. Нам невероятно повезло, что каждую неделю мы можем видеть его в Премьер-лиге — он настоящая суперзвезда», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Англии пройдёт в ночь с 11 на 12 июля. Начало встречи — в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
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