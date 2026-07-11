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«Шансы 51 на 49 в пользу Франции». Никитин — о матче 1/2 финала ЧМ Франция — Испания

«Шансы 51 на 49 в пользу Франции». Никитин — о матче 1/2 финала ЧМ Франция — Испания
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Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин высказал мнение о полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании. Встреча состоится 14 июля в Далласе (США) и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это две топовые сборные, которые покажут классную игру. В матче с Марокко французы отрезками играли без мяча, но потом нашли свои моменты. Испанцы могут владеть мячом, но не создавать проблемы для обороны. Французы же при перехватах могут делать это. В этой паре шансы близкие к равным — 51 на 49 в пользу Франции», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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