Тренер Испании похвалил игрока сборной Аргентины. Команды могут встретиться в финале ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался про 39-летнего форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который забил восемь голов в пяти матчах ЧМ-2026.

– Что вы думаете о Месси?

– Ему как будто 19 или 23 года.

Он демонстрирует потрясающую преданность делу. Он ненасытен. Он является примером для всех футболистов.

Лионель всегда хочет большего. Это показывает, что когда ты хочешь и работаешь, то всегда будешь ближе к достижению своих целей. Месси продолжает в том же духе, – приводит слова Луиса де ла Фуэнте Marca.

В ночь с 10 на 11 июля сборная Испании победила команду Бельгии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026.

Аргентина сыграет со Швейцарией в четвертьфинале 12 июля. Если команды пройдут своих соперников на всех стадиях турнира, то могут встретиться в финале ЧМ 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.