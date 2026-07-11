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Тренер Испании похвалил игрока сборной Аргентины. Команды могут встретиться в финале ЧМ

Тренер Испании похвалил игрока сборной Аргентины. Команды могут встретиться в финале ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался про 39-летнего форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который забил восемь голов в пяти матчах ЧМ-2026.

– Что вы думаете о Месси?
– Ему как будто 19 или 23 года.

Он демонстрирует потрясающую преданность делу. Он ненасытен. Он является примером для всех футболистов.

Лионель всегда хочет большего. Это показывает, что когда ты хочешь и работаешь, то всегда будешь ближе к достижению своих целей. Месси продолжает в том же духе, – приводит слова Луиса де ла Фуэнте Marca.

В ночь с 10 на 11 июля сборная Испании победила команду Бельгии (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

Аргентина сыграет со Швейцарией в четвертьфинале 12 июля. Если команды пройдут своих соперников на всех стадиях турнира, то могут встретиться в финале ЧМ 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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