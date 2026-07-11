Звезда сериалов выложила изображение с Месси

Известная американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой на своей странице в социальных сетях выложила фотографию с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси. Завтра команда сыграет в четвертьфинале ЧМ-2026 со сборной Швейцарии.

Аня Тейлор-Джой и Лионель Месси Фото: из соцсетей Тейлор-Джой

Тейлор-Джой обрела мировую славу благодаря ролям в таких проектах, как «Ведьма», «Сплит» и мини-сериале «Ход королевы». Выбор актрисы неслучаен: звезда провела своё детство в Буэнос-Айресе, её отец родом из Аргентины, и она считает эту страну своим домом.

Ранее Тейлор-Джой получила роль в новом фильме по вселенной «Властелина колец» — она присоединилась к касту «Охоты на Голлума», где сыграет эльфийку Серен — нового персонажа, доверенного агента короля Трандуила.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.