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Звезда сериалов выложила изображение с Месси

Звезда сериалов выложила изображение с Месси
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Известная американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой на своей странице в социальных сетях выложила фотографию с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси. Завтра команда сыграет в четвертьфинале ЧМ-2026 со сборной Швейцарии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Аня Тейлор-Джой и Лионель Месси

Аня Тейлор-Джой и Лионель Месси

Фото: из соцсетей Тейлор-Джой

Тейлор-Джой обрела мировую славу благодаря ролям в таких проектах, как «Ведьма», «Сплит» и мини-сериале «Ход королевы». Выбор актрисы неслучаен: звезда провела своё детство в Буэнос-Айресе, её отец родом из Аргентины, и она считает эту страну своим домом.

Ранее Тейлор-Джой получила роль в новом фильме по вселенной «Властелина колец» — она присоединилась к касту «Охоты на Голлума», где сыграет эльфийку Серен — нового персонажа, доверенного агента короля Трандуила.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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