Новый тренер сборной Португалии оценил форму Роналду и высказался о составе команды

Новый тренер сборной Португалии Жорже Жезуш оценил физическую форму нападающего Криштиану Роналду и поделился планами на будущее национальной команды. Специалист отметил, что не видит необходимости в кардинальной перестройке состава, так как средний возраст игроков составляет 28 лет.

«В прошлом году «Аль‑Наср» провёл 50 матчей, Криштиану принял участие в 31 из них. Я заменял его 16 раз. Между нами никогда не возникало недопониманий — ни как между игроком и тренером, ни в чём‑либо ещё. Я не намерен расставаться с кем‑либо из футболистов, если только речь не идёт о травмах.

Из 26 игроков, вызывавшихся в национальную сборную, 12 работали под моим руководством. Я хорошо знаю каждого из них — все они сильные футболисты. В сборной немало талантливых игроков, и я верю в потенциал каждого. В ближайшие четыре года появятся новые футболисты; сейчас я планирую уделять больше внимания развитию молодёжного футбола.

Нужна ли перестройка? На данный момент в ней нет необходимости. Лишь шесть наших игроков старше 30 лет, причём двое из них — вратари. Команду нельзя назвать возрастной: средний возраст футболистов — 28 лет, а это лучший период для спортсмена. Проблема точно не в этом», — приводит слова Жезуша A Bola.

Первым матчем сборной Португалии под руководством Жезуша станет встреча с Уэльсом, запланированная на 24 сентября. На чемпионате мира 2026 года португальцы завершили выступление на стадии 1/8 финала, проиграв Испании со счётом 0:1 после гола в компенсированное время второго тайма.