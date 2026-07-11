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Защитник сборной Кабо-Верде выступил с сенсационным признанием

Защитник сборной Кабо-Верде выступил с сенсационным признанием
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Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес признался, что попал в сборную через приложение по поиску работы — с ним связались из ассоциации футбола страны через социальную сеть LinkedIn, об этом сообщает Reuters.

Примечательно, что уроженец Ирландии (в Кабо-Верде родился его отец – Прим. «Чемпионата») получил сообщение на португальском языке и сначала проигнорировал его, так как решил, что это спам.

«Через девять месяцев они написали мне ещё раз – уже на английском – и спросили, подумал ли я об этом предложении [играть за Кабо-Верде]. И только тогда я сделал то, что должен был сделать изначально – перевел оригинальное сообщение с помощью Google Translate. Это был довольно странный подход – общаться через соцсеть. Позже мне объяснили, что у них возникли сложности, когда они пытались связаться с моим клубом. Когда я понял, что передо мной открывается такая возможность, то с первой минуты поддержал эту идею. И мы начали работать над оформлением всей необходимой документации», — приводит слова Лопеса Reuters.

Сборная Кабо-Верде покинула чемпионат мира-2026, проиграв в 1/16 турнира команде Аргентины (2:3) в дополнительное время.

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