Экс-игрок сборной Франции: футбол становится американским видом спорта

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети высказал мнение о коммерциализации футбольного турнира ЧМ-2026. Он отметил, что современный футбол всё больше превращается в шоу и теряет свою суть.

«Это часть шоу. На нынешнем турнире происходит немало такого, чего раньше никогда не было. Порой, честно говоря, это заходит слишком далеко. Важно беречь саму игру и её ритм. Взять, к примеру, паузы на «водопой». В отдельных случаях они действительно необходимы — как в матче Франции и Парагвая, когда температура достигала 35°C. Тут я всё понимаю. Однако в большинстве случаев команды играют на стадионах с кондиционерами и закрытой крышей.

Команды только начинают набирать обороты, и тут игру ставят на паузу. После перерыва на «водопой» ситуация на поле меняется — и соперник нередко возвращается в игру. Я не раз наблюдал разные сценарии, вызванные такими остановками.

Я осознаю, что футбол — это ещё и бизнес и что мы постепенно становимся чем‑то вроде американского вида спорта: реклама на телевидении, различные коммерческие элементы. Понимаю, что инвесторы вкладывают деньги. Но порой всё это выходит за разумные пределы», — приводит слова Пети talkSPORT.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.