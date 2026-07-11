Благодаря вылету с ЧМ-2026 игрок сборной Мексики успел на собственный выпускной

Полузащитник сборной Мексики по футболу 17-летний Хильберто Мора, благодаря вылету команды с ЧМ-2026 успел на собственный выпускной, об этом сообщает İdman.Biz.

Мексика проиграла в матче 1/8 финала Англии. Встреча завершилась со счётом 2:3.

Как информирует источник, после завершения выступления Мексики на чемпионате мира Мора успел попасть на церемонию получения аттестата. Местная пресса написала об игроке, что он был не только одним из самых талантливых футболистов своего поколения, но и одним из лучших учеников в классе — 17-летний полузащитник особенно хорошо проявлял себя в математике и английском языке. Изучение английского также связывают с его возможным будущим переходом в Европу.

Мора трижды выходил в стартовом составе сборной Мексики на ЧМ-2026 и при этом смог повторить уникальное достижение Пеле — в матче против Эквадора (2:0) он стал вторым 17-летним и вторым самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф чемпионата мира (17 лет и 259 дней), после Пеле, которому было 17 лет и 239 дней, когда он играл за Бразилию против Уэльса в 1958 году.

Отметим, что Мора выступает за мексиканскую «Тихуану».