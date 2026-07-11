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Девушка Ламина Ямаля попросила его выйти в финал ЧМ‑2026 ради Джастина Бибера

Девушка Ламина Ямаля попросила его выйти в финал ЧМ‑2026 ради Джастина Бибера
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Девушка нападающего сборной Испании Ламина Ямаля Инес Гарсия обратилась к нему с просьбой выйти в финал чемпионата мира по футболу 2026 года ради выступления канадского певца Джастина Бибера. Бибер выступит вместе с Шакирой, Мадонной и BTS в перерыве решающего матча.

«Моя любовь, сделай всё что угодно, чтобы попасть в финал. Ты меня слышишь? Всё что угодно!» — написала Гарсия в соцсети.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер станет одним из артистов, которые выступят во время перерыва финального матча ЧМ-2026. Шоу в перерыве пройдёт в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА, который направлен на сбор $ 100 млн для расширения доступа детей по всему миру к образованию и футболу. С каждого проданного билета на матчи чемпионата мира будет перечисляться один доллар в этот фонд. На данный момент уже собрано более $ 50 млн.

В шоу также примут участие нигерийский певец Burna Boy, который записал с Шакирой песню Dai Dai — один из гимнов чемпионата мира, венесуэльский дирижёр, скрипач и композитор Густаво Дудамель, а также PS22 Chorus с участием группы Coldplay.

19 июля 2026 года — дата финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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