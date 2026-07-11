«Способен стать звездой поколения». Хави назвал будущую легенду футбола

Бывший главный тренер и футболист «Барселоны» Хави высказался о прогрессе вингера каталонцев и сборной Испании Ламина Ямаля.

«Каждый раз, когда слышу имя Ламина Ямаля, невольно улыбаюсь. Я наблюдал за ним ещё с 15-летнего возраста, когда он был совсем юным, и именно при нашем штабе он дебютировал за первую команду «Барселоны». Поэтому особенно приятно видеть, каких высот он уже достиг.

Порой люди забывают, что ему всего 18 лет, и предъявляют к нему слишком высокие ожидания. Но его талант настолько очевиден, что он оказывает огромное влияние на игру. Партнёры всё чаще доверяют ему мяч, особенно в сложные моменты встречи.

В столь юном возрасте Ламин уже является настоящим лидером на поле и способен менять ход матчей. Подобное ранее удавалось лишь единицам — Лионелю Месси, Диего Марадоне, Пеле и, возможно, Роналдо. К своим 18 годам он уже трижды стал чемпионом Испании, выиграл чемпионат Европы и дошёл до четвертьфинала чемпионата мира.

Если Ямаль сохранит правильное отношение к футболу, амбиции и желание постоянно развиваться, то способен стать главной звездой своего поколения и одним из лучших игроков мира. На мой взгляд, уже сейчас он входит в число пяти сильнейших футболистов своего поколения, а, возможно, и вовсе является лучшим.

Для меня он — особенный игрок. Уверен, что ближайшие 15–20 лет могут принадлежать ему, если он сам этого действительно захочет», — приводит слова Хави The Athletic.

Хави давал комментарии перед матчем Бельгия — Испания, по итогам которого Испания вышла в полуфинал чемпионата мира.

Ямаль отпраздновал гол в стиле Рашфорда