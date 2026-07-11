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The Athletic сообщил, готовы ли Райс, Гехи и Рис Джеймс сыграть с Норвегией на ЧМ-2026

The Athletic сообщил, готовы ли Райс, Гехи и Рис Джеймс сыграть с Норвегией на ЧМ-2026
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Полузащитник Деклан Райс, защитники Марк Гехи и Рис Джеймс приняли участие в пятничной тренировке сборной Англии перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира — 2026 с Норвегией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что Райс испытывал недомогание, а Гехи в последние дни занимался по индивидуальной программе из-за дискомфорта в задней поверхности бедра. Что касается Джеймса, защитник не выходил на поле с матча 2-го тура группового этапа.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года

По информации журналиста The Athletic Джека Питт-Брука, все трое футболистов работали в общей группе на тренировке в пятницу, что повышает их шансы сыграть в предстоящем четвертьфинале со сборной Норвегии.

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