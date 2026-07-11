«Проделывает отличную работу». Гришин — об игре Ямаля на ЧМ-2026

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отметил, что нападающий сборной Испании Ламин Ямаль демонстрирует высокое качество игры на чемпионате мира 2026 года. В матче четвертьфинала, который состоялся в Лос-Анджелесе, испанская команда одержала победу над сборной Бельгии со счётом 2:1. На турнире Ямаль отметился одним голом.

«Он проделывает отличную работу. Мы от него ждём голов, а он играет в другом стиле. Он начинает на фланге обыгрывать один в один, страхующий игрок уходит — появляется большинство в атаке. Другие игроки тогда забивают», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».

Сборная Испании впервые с 2010 года вышла в полуфинал чемпионата мира. В этом раунде команда встретится с Францией. Матч пройдёт 14 июля в Далласе (США) и начнётся в 22:00 мск.