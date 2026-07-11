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«Проделывает отличную работу». Гришин — об игре Ямаля на ЧМ-2026

«Проделывает отличную работу». Гришин — об игре Ямаля на ЧМ-2026
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отметил, что нападающий сборной Испании Ламин Ямаль демонстрирует высокое качество игры на чемпионате мира 2026 года. В матче четвертьфинала, который состоялся в Лос-Анджелесе, испанская команда одержала победу над сборной Бельгии со счётом 2:1. На турнире Ямаль отметился одним голом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Он проделывает отличную работу. Мы от него ждём голов, а он играет в другом стиле. Он начинает на фланге обыгрывать один в один, страхующий игрок уходит — появляется большинство в атаке. Другие игроки тогда забивают», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».

Сборная Испании впервые с 2010 года вышла в полуфинал чемпионата мира. В этом раунде команда встретится с Францией. Матч пройдёт 14 июля в Далласе (США) и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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