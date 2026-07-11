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Стало известно, куда из «Реала» может перейти Винисиус Жуниор

Стало известно, куда из «Реала» может перейти Винисиус Жуниор
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Лондонский «Челси» внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур на своей странице в соцсети X, представители бразильского футболиста уведомили сразу пять клубов английской Премьер-лиги о том, что игрок не исключает вариант с продолжением карьеры в Англии. По данным источника, уже состоялись контакты с несколькими заинтересованными командами.

Отмечается, что «Челси» готов рассмотреть возможность крупного трансфера, если Винисиус действительно станет доступен на рынке.

Ранее различные источники сообщали, что у Винисиуса были напряжённые отношения с играющим за «Реал» Килианом Мбаппе.

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