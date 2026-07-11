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Фанат из Чили в честь ЧМ-2026 обклеил автомобиль тысячами наклеек Panini

Фанат из Чили в честь ЧМ-2026 обклеил автомобиль тысячами наклеек Panini
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Чилийский блогер Ариэль Оссес превратил собственный автомобиль Mazda 3 в масштабный арт-объект, полностью обклеив его официальными стикерами Panini в честь ЧМ-2026, об этом сообщает TNT Sports Chile.

Местные СМИ сделали ролик об Оссесе — фанат превратил оклейку машины в масштабную акцию: он отправился в турне по различным городам Чили, приглашая других коллекционеров приносить свои стикеры, обмениваться ими и наклеивать их прямо на кузов Mazda 3. Примечательно, что акцию официально поддержала сама компания Panini.

Помимо этого, проект носит благотворительный характер: блогер посетил реабилитационный центр для детей с онкологическими заболеваниями в Сантьяго, где предложил им поучаствовать в украшении машины и раздал ребятам наборы наклеек.

По словам инфлюенсера, в таком виде автомобиль будет ездить до окончания мирового первенства — только после завершения турнира Оссес планирует заняться реставрацией кузова и полировкой, чтобы вернуть машине первозданный вид.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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