«Пока у него есть желание, он останется лучшим». Скалони — о Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об уровне игры форварда команды Лионеля Месси.

«В 39 лет кто‑то может подумать, что Лео Месси уже не на том же уровне, но я даже не сосчитать сколько раз говорил: пока Месси хочет играть, он будет оставаться лучшим. Я в это верю — и не потому, что я его тренер. Пока у него есть желание, он останется лучшим. И, конечно, настанет день, когда ему исполнится 50 — и тогда уже не будет так, как сейчас для нас, тех, кто его знает, видит на тренировках и наблюдает, как он творит нечто исключительное.

Я даже не могу представить, каким он был в 23-24 года в «Барселоне» при Гвардиоле. Даже не хочу это представлять. Мы много обсуждали это в тренерском штабе: видеть ту версию Месси, должно быть, было чем‑то неописуемым. Поэтому если спросить любого игрока, который застал тот период, он расскажет, что творил тогда Лео. Что касается меня — меня уже ничто из того, что он делает, не удивляет.

Думаю, он останется лучшим до того дня, когда у него пропадёт желание продолжать. Этот момент рано или поздно наступит — и только тогда он перестанет быть лучшим», — приводит слова Скалони The Touchline в соцсети.

В ночь с 11 на 12 июля сборная Аргентины встретится с командой Швейцарии в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.