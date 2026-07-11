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«Пока у него есть желание, он останется лучшим». Скалони — о Месси

«Пока у него есть желание, он останется лучшим». Скалони — о Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об уровне игры форварда команды Лионеля Месси.

«В 39 лет кто‑то может подумать, что Лео Месси уже не на том же уровне, но я даже не сосчитать сколько раз говорил: пока Месси хочет играть, он будет оставаться лучшим. Я в это верю — и не потому, что я его тренер. Пока у него есть желание, он останется лучшим. И, конечно, настанет день, когда ему исполнится 50 — и тогда уже не будет так, как сейчас для нас, тех, кто его знает, видит на тренировках и наблюдает, как он творит нечто исключительное.

Я даже не могу представить, каким он был в 23-24 года в «Барселоне» при Гвардиоле. Даже не хочу это представлять. Мы много обсуждали это в тренерском штабе: видеть ту версию Месси, должно быть, было чем‑то неописуемым. Поэтому если спросить любого игрока, который застал тот период, он расскажет, что творил тогда Лео. Что касается меня — меня уже ничто из того, что он делает, не удивляет.

Думаю, он останется лучшим до того дня, когда у него пропадёт желание продолжать. Этот момент рано или поздно наступит — и только тогда он перестанет быть лучшим», — приводит слова Скалони The Touchline в соцсети.

В ночь с 11 на 12 июля сборная Аргентины встретится с командой Швейцарии в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
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