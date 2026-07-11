Мэр Нью-Йорка Мамдани во время рабочего дня упомянул «ограбление Египта» в матче ЧМ-2026

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани намекнул на несправедливое судейство в матче сборных Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2).

Соответствующее заявление чиновник сделал во время речи о реализации новой программы по ускорению движения автобусов в городе.

«Теперь, если вы будете ездить на работу на автобусе, это будет намного быстрее. За шесть месяцев вы сэкономите 24 часа пребывания в автобусе. За год вы сэкономите более двух дней на дорогу. Это значит, что у вас будет время поспорить об играх детской лиги. Это значит, что вы сможете вернуться домой до того, как ваша семья ляжет спать. Это значит, что вы успеете согласиться со своими друзьями в том, что Египет ограбили.

Прежде всего это означает, что к жителям Нью-Йорка вернулось время, которого им так не хватает», – приводит слова Мамдани Mirror.

Напомним, в матче случился спорный эпизод с падением египетского вингера Мохамеда Салаха в штрафной площади соперника — судья не назначил пенальти за это падение, чем осталась крайне недовольна египетская сторона.