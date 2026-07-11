«Краснодар» сделал предложение по нападающему ДР Конго. Его отступные — € 40 млн

«Краснодар» предпринял попытку приобрести вингера «Альмерии» Брайана Сипенгу, однако получил отказ от испанского клуба.

По информации инсайдера Маттео Моретто, опубликованной на его странице в соцсети X, российский клуб предложил за 28-летнего футболиста € 12 млн плюс бонусы. Однако руководство «Альмерии» отклонило это предложение. Отмечается, что в контракте игрока прописана сумма отступных в размере € 40 млн.

Сипенга является игроком сборной ДР Конго. На чемпионате мира 2026 года он принял участие в двух матчах и отметился одним забитым мячом в ворота сборной Англии.

Прошлый сезон нападающий провёл в «Кастельоне», где в 30 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал девять результативных передач. После этого он перешёл в «Альмерию» свободным агентом 1 июля. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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