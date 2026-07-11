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Изображение швейцарской фанатки с ЧМ-2026 завирусилось в Сети. Выяснились нюансы

Изображение швейцарской фанатки с ЧМ-2026 завирусилось в Сети. Выяснились нюансы
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Во время трансляции матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Швейцарии и Колумбии (0:0, 4:3 пен.) в Ванкувере телекамеры крупным планом показали запоминающуюся болельщицу европейской команды. Кадры с девушкой мгновенно завирусились в соцсетях, где пользователи попытались выяснить её личность.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

Фото: Кадр из трансляции

Девушкой на трибунах оказалась Ева Ндой — сестра полузащитника швейцарской сборной Дана Ндоя. Родственница игрока приехала в Канаду, чтобы поддержать своего 25-летнего брата. Позднее Ева сама опубликовала в соцсетях кадры из телетрансляции и несколько снимков в футболке брата.

Фото: соцсети Евы Ндой

Сама встреча завершилась победой швейцарцев. Благодаря этому успеху сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет против команды Аргентины. Матч пройдёт 12 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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