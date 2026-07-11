Изображение швейцарской фанатки с ЧМ-2026 завирусилось в Сети. Выяснились нюансы

Во время трансляции матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Швейцарии и Колумбии (0:0, 4:3 пен.) в Ванкувере телекамеры крупным планом показали запоминающуюся болельщицу европейской команды. Кадры с девушкой мгновенно завирусились в соцсетях, где пользователи попытались выяснить её личность.

Фото: Кадр из трансляции

Девушкой на трибунах оказалась Ева Ндой — сестра полузащитника швейцарской сборной Дана Ндоя. Родственница игрока приехала в Канаду, чтобы поддержать своего 25-летнего брата. Позднее Ева сама опубликовала в соцсетях кадры из телетрансляции и несколько снимков в футболке брата.

Фото: соцсети Евы Ндой

Сама встреча завершилась победой швейцарцев. Благодаря этому успеху сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет против команды Аргентины. Матч пройдёт 12 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.