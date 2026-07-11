Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о полуфинальном матче на чемпионате мира 2026 года между сборными Испании и Франции. Встреча состоится 14 июля.

«Конечно, матч Франция — Испания — это своего рода ранний финал: обе команды — главные фавориты», — приводит слова Скалони The Touchline в соцсети.

Сборная Испании в четвертьфинале ЧМ-2026 одержала победу над командой Бельгии со счётом 2:1. Французская национальная команда также прошла дальше, обыграв Марокко — 2:0.

Сборная Аргентины, в свою очередь готовится к четвертьфинальному матчу с командой Швейцарии. Игра пройдёт в ночь с 11 на 12 июля, начало встречи — в 4:00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.