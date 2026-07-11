Барко не желает продлевать контракт со «Спартаком» и хочет покинуть клуб — источник

Информация российских СМИ, что полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко близок к подписанию нового контракта с российским клубом, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в подкасте YouTube-канала De La Cuna Al Infierno, который освещает события вокруг аргентинского «Индепендьенте». По словам ведущих, такую информацию им дали представители футболиста.

Как утверждается, на данный момент стороны не ведут продвинутых переговоров о продлении соглашения. При этом желание Барко вернуться в «Индепендьенте» остаётся неизменным.

Источник также сообщает, что в конце текущего месяца руководство аргентинского клуба намерено встретиться с представителями «Спартака», чтобы начать обсуждение возможного трансфера.

Если московский клуб сохранит запрашиваемую сумму в $ 4 млн за 50% прав на игрока, «Индепендьенте» может перейти к предметным переговорам. В противном случае вероятность сделки будет крайне невысокой.

Контракт Барко со «Спартаком» истекает 30 июня 2027 года.

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