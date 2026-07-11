Радимов оценил шансы сборных Франции и Испании в полуфинале ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании. Встреча состоится 14 июля в Далласе (США) и начнётся в 22:00 мск.

«На чемпионате Европы два года назад испанцы по делу обыграли Францию. Точно матч будет равным. С Францией ещё никто не играл с позиции силы на этом турнире. Их атакующая четвёрка не всегда успевает возвращаться. Если испанцы будут создавать численное преимущество на чужой половине поля, то у Франции будут проблемы», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сборная Испании в четвертьфинале ЧМ-2026 одержала победу над командой Бельгии со счётом 2:1. Французская национальная команда прошла дальше, обыграв Марокко — 2:0.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.