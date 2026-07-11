Гарри Кейн рассказал о способах поддержания спортивной формы

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн раскрыл принципы поддержания спортивной формы и мотивации: основу его подхода составляет поэтапное планирование и постановка промежуточных целей.

«На протяжении всей карьеры нужно иметь небольшие стимулы, ориентиры и цели. Мне нравится планировать отрезками — на месяц или на полтора, смотреть, сколько голов я смогу забить, и ставить себе небольшие цели на протяжении сезона.

Очевидно, в этом сезоне у меня всё складывается очень хорошо в этом плане, но впереди ещё много матчей. Именно это не даёт мне терять мотивацию… я стремлюсь к максимальному уровню, хочу посмотреть, как далеко смогу продвинуться за этот небольшой промежуток времени», — приводит слова Кейна The Touchline.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Англии пройдёт в ночь с 11 на 12 июля. Начало встречи — в 00:00 мск.