Два клуба АПЛ вступили в борьбу с «Аль‑Ахли» за форварда сборной Португалии — Record

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к нападающему лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Франсишку Тринкау, который был близок к переходу в «Аль-Ахли». Об этом сообщает Record.

Однако, по информации источника, футболист не спешит с решением о переезде в Саудовскую Аравию. Он решил рассмотреть предложения от двух клубов английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Вместо того чтобы немедленно подписать контракт с «Аль-Ахли», Тринкау предпочёл взвесить все варианты после вылета сборной Португалии с чемпионата мира — 2026.

Франсишку Тринкау является воспитанником португальского футбола. На взрослом уровне он ранее выступал за «Брагу», «Барселону» и «Вулверхэмптон». В прошедшем клубном сезоне футболист провёл 54 матча, в которых забил 13 голов и сделал 18 голевых передач.