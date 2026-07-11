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Два клуба АПЛ вступили в борьбу с «Аль‑Ахли» за форварда сборной Португалии — Record

Два клуба АПЛ вступили в борьбу с «Аль‑Ахли» за форварда сборной Португалии — Record
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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к нападающему лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Франсишку Тринкау, который был близок к переходу в «Аль-Ахли». Об этом сообщает Record.

Однако, по информации источника, футболист не спешит с решением о переезде в Саудовскую Аравию. Он решил рассмотреть предложения от двух клубов английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Вместо того чтобы немедленно подписать контракт с «Аль-Ахли», Тринкау предпочёл взвесить все варианты после вылета сборной Португалии с чемпионата мира — 2026.

Франсишку Тринкау является воспитанником португальского футбола. На взрослом уровне он ранее выступал за «Брагу», «Барселону» и «Вулверхэмптон». В прошедшем клубном сезоне футболист провёл 54 матча, в которых забил 13 голов и сделал 18 голевых передач.

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