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11 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, баскетбол, летняя лига НБА, НХЛ, трансферы

Испания обыграла Бельгию на ЧМ, финальный стердаун Макгрегора и Холлоуэя. Главное к утру
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Сборная Испании обыграла Бельгию в 1/4 финала чемпионата мира и вышла на Францию, легенда UFC Конор Макгрегор провёл финальную битву взглядов с Максом Холлоуэем перед завтрашним турниром, «Краснодар» хочет купить нападающего ДР Конго. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Испания обыграла Бельгию, забив в концовке после ошибки Ламменса, и вышла в полуфинал ЧМ.
  2. Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели финальную битву взглядов.
  3. «Краснодар» сделал предложение по нападающему ДР Конго. Его отступные — € 40 млн.
  4. The Athletic сообщил, готовы ли Райс, Гехи и Рис Джеймс сыграть с Норвегией на ЧМ-2026.
  5. Барко не желает продлевать контракт со «Спартаком» и хочет покинуть клуб — источник.
  6. «Монреаль» заключил двухлетний контракт новичка с Богданом Конюшковым.
  7. 34-летний Куртуа заявил о желании взять годичный перерыв от матчей за сборную Бельгии.
  8. Сетка ЧМ-2026 после победы Испании над Бельгией в 1/4 финала. Фото.
  9. «Дайте мне просто уехать в отпуск». Де Брёйне — о будущем в сборной Бельгии.
  10. Егор Дёмин третий раз подряд набрал 20+ очков в матчах Летней лиги НБА — 2026.
  11. Вембаньяма продлил контракт с «Сан-Антонио». Известна зарплата звёздного центрового.
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