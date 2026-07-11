Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 11 июля

Сегодня, 11 июля, состоятся три матча 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 11 июля (время московское):

15:00. «Уфа» – «Ленинградец»;

16:00. «Волга Ульяновск» – «Енисей»;

18:00. «Нефтехимик» – «Велес».

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Второе место турнирной таблицы занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. На третьей строчке расположился екатеринбургский «Урал», набравший 61 очко. 1-й тур сезона-2026/2027 пройдёт с 11 по 13 июля.