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Главное с ЧМ-2026 на 11 июля: рекорды сборной Испании и Родри, эмоции Де Брёйне, Куртуа хочет отдохнуть, потеря у Швейцарии

Главное с ЧМ-2026 на 11 июля: рекорды сборной Испании и Родри, потеря у Швейцарии
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Испания вышла в полуфинал турнира, где встретится с Францией, лучший бомбардир Швейцарии не сыграет с Аргентиной, а Куртуа планирует взять перерыв от матчей за Бельгию.

Главное с ЧМ-2026 на 11 июля:

1. Сборная Испании не проигрывает с марта 2024 года.

2. Куртуа получил травму во время матча с Испанией и был заменён.

3. Вратарь Бельгии Ламменс допустил ошибку, которая привела к решающему голу Испании.

4. Куртуа заявил, что хочет взять годичный перерыв от матчей за сборную Бельгии.

5. Рекордная «сухая» серия Испании продлилась 649 минут.

6. Кевин Де Брёйне эмоционально отреагировал на вылет сборной с ЧМ-2026.

7. Родри повторил рекорд Крооса по разрезающим передачам.

8. Лучший бомбардир сборной Швейцарии на ЧМ-2026 не сыграет с Аргентиной из-за травмы.

9. Ямаль оценил шансы Франции в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

10. «Матч ТВ» не покажет игру 1/2 финала ЧМ Испания — Франция.

11. ФИФА запретила английским арбитрам судить матчи Аргентины.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут. А расписание матчей на сегодня доступно по ссылке.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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