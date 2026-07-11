Семак ответил на вопрос о предстоящей встрече с экс-тренером «Спартака» Станковичем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящую встречу с экс-тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В данный момент специалист возглавляет сербскую «Црвену Звезду»; «Зенит» сыграет с ней в товарищеском матче 12 июля.

— «Зенит» в воскресенье сыграет с «Црвеной». Это будет приятная встреча со Станковичем?

— Конечно. Деян прекрасный тренер и в прошлом очень хороший игрок. Уважаю его и буду рад встрече.

— Жалко, что он так скоро уехал из России?

— Конечно, жаль. Но у нас такая работа, что текучка очень большая среди тренерского состава, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.