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Семак ответил на вопрос о предстоящей встрече с экс-тренером «Спартака» Станковичем

Семак ответил на вопрос о предстоящей встрече с экс-тренером «Спартака» Станковичем
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящую встречу с экс-тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В данный момент специалист возглавляет сербскую «Црвену Звезду»; «Зенит» сыграет с ней в товарищеском матче 12 июля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нет данных
Црвена Звезда
Белград, Сербия

— «Зенит» в воскресенье сыграет с «Црвеной». Это будет приятная встреча со Станковичем?
— Конечно. Деян прекрасный тренер и в прошлом очень хороший игрок. Уважаю его и буду рад встрече.

— Жалко, что он так скоро уехал из России?
— Конечно, жаль. Но у нас такая работа, что текучка очень большая среди тренерского состава, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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