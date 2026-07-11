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Фабио Челестини: сборная Швейцарии вышла на новый уровень

Фабио Челестини: сборная Швейцарии вышла на новый уровень
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Бывший полузащитник сборной Швейцарии Фабио Челестини оценил выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу – 2026.

«Они, как всегда, проделывают потрясающую работу. Это крепкая команда, которая, судя по всему, вышла на новый уровень зрелости. Видно, что коллектив нацелен на достижение чего-то значимого. В трудные моменты они не теряют самообладания: продолжают борьбу и не сдаются. Победы на таком уровне — это не вопрос удачи, а результат умения найти те самые нюансы, которые обеспечивают преимущество над соперником», — приводит слова Челестини пресс-служба ФИФА.

В 1/4 финала сборная Швейцарии встретится с Аргентиной. Игра состоится 12 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
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