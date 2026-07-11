«Это уникальное чувство». Фабиан Руис — о выходе Испании в 1/2 финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис поделился эмоциями после выхода своей национальной команды в 1/2 финала чемпионата мира – 2026. В четвертьфинале испанцы обыграли сборную Бельгии со счётом 2:1. Руис вышел в стартовом составе и открыл счёт в матче на 30-й минуте.

«Сначала было немного непривычно. Мы знали, что будет тяжело играть против такой сильной команды. Как мы всегда говорим, эта команда никогда не сдаётся. Мы уже привыкаем к тому, что Мерино забивает в концовке матча. Футболисты, выходящие на замену, играют важную роль.

Эти чувства невозможно передать словами: когда слышишь гимн, видишь своих людей – всё это… Выйти в полуфинал со своими соотечественниками, ощущая поддержку всей страны – нет ничего прекраснее этого. Это уникальное чувство. Такие моменты навсегда остаются в памяти», – приводит слова Руиса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/2 финала сборная Испании сыграет с командой Франции.