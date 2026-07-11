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Челестини рассказал, что нужно сборной Швейцарии для выхода в полуфинал ЧМ-2026

Челестини рассказал, что нужно сборной Швейцарии для выхода в полуфинал ЧМ-2026
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Бывший полузащитник сборной Швейцарии Фабио Челестини назвал ключевые факторы, которые помогут национальной команде обыграть Аргентину в 1/4 финала чемпионата мира – 2026. Матч состоится 12 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Швейцарии нечего терять. Как правило, когда соперником выступает Аргентина, груз ожиданий давит на неё сильнее, чем на швейцарцев. Швейцарии нужно оставаться собой, играть смело и максимально использовать свои сильные стороны. Сборным Кабо-Верде и Египта удавалось забивать Аргентине, так что швейцарцам тоже стоит верить в свои силы. Разумеется, им также предстоит найти способ нейтрализовать игрока под 10-м номером, а это задача всегда непростая.

Проблемы начинаются в тот самый момент, когда мяч доходит до Месси. Против других звёздных игроков стараешься действовать вдвоём, чтобы не допустить ситуации «один в один». Но Месси очень трудно «привязать» к конкретной зоне, так как он постоянно перемещается по всему полю. Из-за этого расставить ловушку гораздо сложнее. Если он берёт мяч под контроль в финальной трети поля, жди беды: чаще всего он выдаёт что-то невероятное», — приводит слова Челестини пресс-служба ФИФА.

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