«Нет ни одной команды, которая играет против нас на равных». Ямаль — о сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Бельгии (2:1).

«Кажется, будто мы играем не в очень красивый футбол, но на самом деле нет ни одной команды, которая играет против нас на равных; все садятся глубоко в оборону, и это делает игру более сложной… Но в итоге мы всё равно добились победы», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо.

Сборная Испании вышла в полуфинал турнира благодаря голу Микеля Мерино на 88-й минуте матча. В следующем раунде плей-офф «Красная фурия» сыграет с Францией. Встреча состоится 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.