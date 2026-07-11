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«Нет ни одной команды, которая играет против нас на равных». Ямаль — о сборной Испании

«Нет ни одной команды, которая играет против нас на равных». Ямаль — о сборной Испании
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Бельгии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Кажется, будто мы играем не в очень красивый футбол, но на самом деле нет ни одной команды, которая играет против нас на равных; все садятся глубоко в оборону, и это делает игру более сложной… Но в итоге мы всё равно добились победы», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо.

Сборная Испании вышла в полуфинал турнира благодаря голу Микеля Мерино на 88-й минуте матча. В следующем раунде плей-офф «Красная фурия» сыграет с Францией. Встреча состоится 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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