Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Давно я не видел таких нападающих». Кристиан Вьери – об игре Эрлинга Холанда

«Давно я не видел таких нападающих». Кристиан Вьери – об игре Эрлинга Холанда
Комментарии

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Италии Кристиан Вьери высказался о форварде сборной Норвегии Эрлинге Холанде.

«Он просто слишком мощный и сильный, а когда у него есть пространство — он быстр и голоден до игры, и это самое главное. Если норвежцы начнут делать навесы — и чем раньше они начнут это делать, тем лучше, — Англии придется очень туго, ведь, на мой взгляд, в штрафной площади он неудержим. Давно я не видел таких нападающих. У него потрясающий удар и огромная физическая сила — в общем, как видите, это феноменальный форвард. Он забивает по одному-два гола в каждом матче, где бы ни играл», – приводит слова Вьери пресс-служба ФИФА.

В 1/4 финала чемпионата мира – 2026 сборная Норвегии встретится с национальной командой Англии. Встреча состоится 12 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тухель отреагировал на слова Холанда о статусе фаворита сборной Англии на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android