«Давно я не видел таких нападающих». Кристиан Вьери – об игре Эрлинга Холанда

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Италии Кристиан Вьери высказался о форварде сборной Норвегии Эрлинге Холанде.

«Он просто слишком мощный и сильный, а когда у него есть пространство — он быстр и голоден до игры, и это самое главное. Если норвежцы начнут делать навесы — и чем раньше они начнут это делать, тем лучше, — Англии придется очень туго, ведь, на мой взгляд, в штрафной площади он неудержим. Давно я не видел таких нападающих. У него потрясающий удар и огромная физическая сила — в общем, как видите, это феноменальный форвард. Он забивает по одному-два гола в каждом матче, где бы ни играл», – приводит слова Вьери пресс-служба ФИФА.

В 1/4 финала чемпионата мира – 2026 сборная Норвегии встретится с национальной командой Англии. Встреча состоится 12 июля.