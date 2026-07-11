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Локомотив — Акрон: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 11 июля, московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч с тольяттинским «Акроном». Игра пройдёт на стадионе тренировочной базы «Баковка» в Московской области. Начало — в 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
1-й тайм
1 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
1:0 Руденко – 2'    

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Веселов, Ненахов, Джикия, Чевардин, Коваленко, Вера, Белотелов, Щетинин, Мялковский, Руденко, Салтыков.

«Акрон»: Тереховский, Эсковаль, Витор, Хаметов, Мамашев, Хосонов, Бистрович, Платон, Ведерников, Меткалов, Холодов.

Ранее в рамках тренировочных сборов «Локомотив» встречался с костромским «Спартаком» (2:0), а «Акрон» сыграл с «Ротором» (3:1).

Кроме того, сегодня команды проведут вторые матчи. Соперником «Локомотива» станет московский «Спартак», встреча запланирована на 20:00 мск. «Акрон» примет воронежский «Факел», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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