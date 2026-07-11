«Пари НН» объявил о переходе «игрока-открытия» Первой лиги

«Пари Нижний Новгород» подписал экс-полузащитника «Чайки» Артёма Соколова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Сегодня мы рады объявить о заключении контракта с футболистом, который выиграл номинацию «Игрок-открытие» по итогам прошлого сезона Лиги PARI. Контракт Артёма Соколова с футбольным клубом «Пари Нижний Новгород» рассчитан на три года.

Наши болельщики помнят Артёма по вступлению за «Пари НН» во второй части сезона-2022/2023. Тогда атакующий полузащитник перешёл в нижегородскую команду на правах аренды из самарских «Крыльев»

Артём, желаем и в дальнейшем держать планку результативности на высоком уровне и радовать нижегородских болельщиков победами за «Пари НН»!» — говорится на официальном сайте клуба.

Соколов провёл в общей сложности 37 матчей в РПЛ, где отличился двумя результативными передачами. Кроме того, на его счету — 48 игр в Первой лиге PARI, 14 забитых мячей и три ассиста. В сезоне-2025/2026 полузащитник, выступая в составе «Чайки», сыграл в 28 матчах и оформил «10+2» по системе «гол+пас». В итоге Соколов выиграл номинатив «Игрок-открытие» Лиги PARI.