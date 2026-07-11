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Игрок ЦСКА Круговой признался, что болел за сборную Японии на чемпионате мира

Игрок ЦСКА Круговой признался, что болел за сборную Японии на чемпионате мира
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Футболист ЦСКА Данил Круговой признался, что поддерживал сборную Японии на чемпионате мира — 2026. На групповом этапе японцы набрали пять очков и вышли в плей-офф турнира со второго места группы F. Они вылетели из турнира, в 1/16 финала проиграв сборной Бразилии со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

— Какие у тебя впечатления о чемпионате мира?
— Всё отлично! Я болел за японцев. К сожалению, они проиграли, но показали очень достойную игру, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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