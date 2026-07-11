Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» подписал новый контракт с полузащитником Константином Марадишвили

«Акрон» подписал новый контракт с полузащитником Константином Марадишвили
Комментарии

Тольяттинский «Акрон» объявил о заключении нового контракта с 26-летним полузащитником Константином Марадишвили. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

«Мы рады объявить о подписании нового соглашения с полузащитником Константином Марадишвили. После истечения предыдущего годичного контракта мы взяли паузу для проработки всех деталей в условиях смены тренерского штаба. Несмотря на то что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал Константина, мы рассматриваем его как игрока с бесспорно подтверждённым уровнем мастерства. С приходом главного тренера Срджана Благоевича у нас возникло обоюдное твёрдое желание продолжить сотрудничество. Специалисты нового штаба отметили, что качества хавбека подходят под требования системы игры. Константин подошёл к предсезонным сборам в оптимальном состоянии: он стабильно работал весь минувший год, не пропуская тренировок из-за проблем со здоровьем, и уже успел отлично зарекомендовать себя на занятиях под руководством нового тренерского штаба», — приводит слова генерального директора Константина Клюшева пресс-служба клуба.

В завершившемся сезоне Марадишвили выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах. Он является воспитанником ЦСКА. Помимо этого, футболист защищал цвета «Локомотива» и «Пари НН».

Материалы по теме
Официально
«Акрон» объявил о трансфере сербского нападающего Тедича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android