Полузащитник Испании и «ПСЖ» Руис высказался о предстоящем полуфинале ЧМ с Францией
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Полузащитник сборной Испании и французского «ПСЖ» Фабиан Руис высказался о предстоящем полуфинале чемпионата мира – 2026. В нём его команда сыграет со сборной Франции.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
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«На самом деле, в их составе много игроков из моей команды. Мы знаем уровень их футболистов; это будет очень напряжённый матч. Мы понимаем, что у нас есть хорошие шансы. Мы будем усердно работать, чтобы выйти в финал», – приводит слова Руиса Mundo Deportivo.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины. В четвертьфинале сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30' 1:1 Де Кетеларе – 41' 2:1 Мерино – 88'
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