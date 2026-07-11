Полузащитник Испании и «ПСЖ» Руис высказался о предстоящем полуфинале ЧМ с Францией

Полузащитник сборной Испании и французского «ПСЖ» Фабиан Руис высказался о предстоящем полуфинале чемпионата мира – 2026. В нём его команда сыграет со сборной Франции.

«На самом деле, в их составе много игроков из моей команды. Мы знаем уровень их футболистов; это будет очень напряжённый матч. Мы понимаем, что у нас есть хорошие шансы. Мы будем усердно работать, чтобы выйти в финал», – приводит слова Руиса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины. В четвертьфинале сборная Испании обыграла Бельгию со счётом 2:1.