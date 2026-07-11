«Локомотив» — «Акрон»: Александр Руденко открыл счёт на второй минуте матча
Поделиться
В эти минуты московский «Локомотив» проводит товарищеский матч с тольяттинским «Акроном». Игра проходит на стадионе тренировочной базы «Баковка» в Московской области. Начало — в 11:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
2-й тайм
3 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
1:0 Руденко – 2' 2:0 Коваленко – 43' 3:0 Ненахов – 57'
На данный момент счёт 1:0 в пользу московской команды. Первый мяч в игре забил на второй минуте нападающий «Локомотива» Александр Руденко.
Ранее в рамках тренировочных сборов «Локомотив» встречался с костромским «Спартаком» (2:0), а «Акрон» сыграл с «Ротором» (3:1).
Кроме того, сегодня команды проведут вторые матчи. Соперником «Локомотива» станет московский «Спартак», встреча запланирована на 20:00 мск. «Акрон» примет воронежский «Факел», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июля 2026
-
12:40
-
12:37
-
12:34
-
12:20
-
12:18
-
12:14
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:35
-
11:26
-
11:19
-
11:08
-
10:59
-
10:54
-
10:46
-
10:45
-
10:37
-
10:26
-
10:22
-
10:17
-
10:14
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:55
-
08:35
-
08:15
-
08:00