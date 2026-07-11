«Я не беспокоюсь». Аксель Витсель — о будущем сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал будущее своей национальной команды. Бельгийцы закончили своё выступление на чемпионате мира – 2026, в 1/4 финала проиграв сборной Испании со счётом 1:2.

«Возможно, мы начали немного робко, но чем дальше мы продвигались по турниру, тем выше становился наш уровень игры. Думаю, именно это мы должны вынести из этого чемпионата мира. Я не беспокоюсь за нас. У нас впереди светлое будущее», – приводит слова Витселя официальный сайт ФИФА.

Для 37-летнего полузащитника матч с Испанией стал 140-м в национальной команде. В них он забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.