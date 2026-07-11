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«Я не беспокоюсь». Аксель Витсель — о будущем сборной Бельгии

«Я не беспокоюсь». Аксель Витсель — о будущем сборной Бельгии
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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал будущее своей национальной команды. Бельгийцы закончили своё выступление на чемпионате мира – 2026, в 1/4 финала проиграв сборной Испании со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Бельгия
1:0 Руис – 30'     1:1 Де Кетеларе – 41'     2:1 Мерино – 88'    

«Возможно, мы начали немного робко, но чем дальше мы продвигались по турниру, тем выше становился наш уровень игры. Думаю, именно это мы должны вынести из этого чемпионата мира. Я не беспокоюсь за нас. У нас впереди светлое будущее», – приводит слова Витселя официальный сайт ФИФА.

Для 37-летнего полузащитника матч с Испанией стал 140-м в национальной команде. В них он забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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