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Главный тренер Аргентины Скалони предположил, когда Месси завершит карьеру

Главный тренер Аргентины Скалони предположил, когда Месси завершит карьеру
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос, когда звёздный нападающий и капитан команды Лионель Месси планирует завершить карьеру футболиста.

«Пока он сам этого хочет, он будет лучшим. В 50 лет — нет, конечно, но пока он хочет, он будет лучшим. Я даже не могу представить, каким он был в 23-24 года, в «Барселоне». Мы часто об этом говорим. Думаю, он будет лучшим, пока у него есть желание», — приводит слова Скалони издание Mundo Deportivo.

Лионель Месси проводит шестой в карьере чемпионат мира. На текущем турнире он с восемью голами занимает вторую строчку в гонке за звание лучшего бомбардира, уступая только нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе по дополнительным показателям. Кроме того, футболист установил новый рекорд по количеству забитых мячей (21) на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/4 финала Аргентина сыграет со Швейцарией. Матч пройдёт 12 июля, стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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