Главный тренер Аргентины Скалони предположил, когда Месси завершит карьеру

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос, когда звёздный нападающий и капитан команды Лионель Месси планирует завершить карьеру футболиста.

«Пока он сам этого хочет, он будет лучшим. В 50 лет — нет, конечно, но пока он хочет, он будет лучшим. Я даже не могу представить, каким он был в 23-24 года, в «Барселоне». Мы часто об этом говорим. Думаю, он будет лучшим, пока у него есть желание», — приводит слова Скалони издание Mundo Deportivo.

Лионель Месси проводит шестой в карьере чемпионат мира. На текущем турнире он с восемью голами занимает вторую строчку в гонке за звание лучшего бомбардира, уступая только нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе по дополнительным показателям. Кроме того, футболист установил новый рекорд по количеству забитых мячей (21) на чемпионатах мира.

В 1/4 финала Аргентина сыграет со Швейцарией. Матч пройдёт 12 июля, стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.