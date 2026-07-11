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Тухель: для меня большая честь быть тренером Кейна

Тухель: для меня большая честь быть тренером Кейна
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил игру капитана национальной команды Гарри Кейна перед матчем 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с Норвегией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы говорим о нём перед каждой игрой, потому что именно он решает исход матчей. У меня уже не хватает слов. Он — наш лидер, наш капитан. Он находится в лучшей форме в своей карьере. Он — командный игрок, всегда готовый взять на себя ответственность. Для меня большая честь, что он — наш капитан, и большая честь — быть его тренером», — приводит слова Тухеля Sky Sport.

Сборные Англии и Норвегии встретятся 12 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

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