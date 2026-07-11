Тухель: для меня большая честь быть тренером Кейна

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил игру капитана национальной команды Гарри Кейна перед матчем 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с Норвегией.

«Мы говорим о нём перед каждой игрой, потому что именно он решает исход матчей. У меня уже не хватает слов. Он — наш лидер, наш капитан. Он находится в лучшей форме в своей карьере. Он — командный игрок, всегда готовый взять на себя ответственность. Для меня большая честь, что он — наш капитан, и большая честь — быть его тренером», — приводит слова Тухеля Sky Sport.

Сборные Англии и Норвегии встретятся 12 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.