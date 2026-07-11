«Том Брэди французского футбола». Тьерри Анри и Златан Ибрагимович — об игре Майкла Олисе

Бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри и экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович сравнили французского вингера Майкла Олисе с легендой НФЛ Томом Брэди после матча 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с Марокко (2:0).

Анри: Хочу поговорить о пасе Майкла Олисе. Как только мяч оказывается у него, всё решено. Мы ведь в Фоксборо… Том Брэди, это прямо один из твоих навесных пасов в свободную зону.

Ибрагимович: Он снова был великолепен. Он выступал в роли разыгрывающего. Настоящий «Том Брэди французского футбола» сегодня. Когда у тебя есть такой игрок, как Олисе, не нужно думать. Просто беги — и мяч прилетит к тебе, причём именно туда, куда нужно, — приводит слова футболистов FOX Sports.