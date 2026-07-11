Семак отреагировал на слова Ван дер Варта про допинг в сборной России на Евро-2008

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова бывшего футболиста сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о допинге у игроков российской сборной. Ранее футболист намекнул, что сборная России обыграла команду Нидерландов в четвертьфинале Евро‑2008 благодаря допингу.

— Ван дер Варт вспомнил Евро-2008 и сказал, что сборная России была под допингом. Что можете ответить ему?

— Ха-ха. Хорошее чувство юмора у него, наверное (улыбается), — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 21 июня 2008 года сборная России одержала победу над командой Нидерландов со счётом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.